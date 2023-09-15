Глава КХЛ назвал Шипачёва выдающимся хоккеистом

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов считает, что рекорды нападающего казанского «Ак Барса» Вадима Шипачёва привлекут больше детей к занятию спортом.

«Это может стать стимулом для детей расти и стремиться к новым вершинам, ведь нет ничего вечного. Вадим — один из главных хоккеистов во всей КХЛ. Он выдающийся игрок, нельзя отнять его регалий. На протяжении многих сезонов КХЛ Вадим показывает отличные результаты», — цитирует Морозова РИА Новости.

По словам серебряного призёра Олимпийских игр, раньше в России были одни рекордсмены, а сейчас уже другие.

«Каждый юноша должен стремиться к тому, чтобы превосходить эти рекорды и вписать свое имя в историю российского хоккея», — добавил Морозов.

Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ. 36-летний россиянин набрал 756-е (239 + 517) очко.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.







