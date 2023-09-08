«Ак Барс» с крупным счётом обыграл «Куньлунь» в КХЛ

Казанский «Ак Барс» на своём льду нанёс поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в столице Татарстана завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Юдин (14-я минута), Евгений Свечников (37-я), Станислав Галиев (38-я, 46-я), Вадим Шипачёв (58-я). У проигравших отличился Джек Родевальд (24-я).

«Ак Барс» с шестью очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (шесть) занимает второе место на Западе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил СКА в матче КХЛ.