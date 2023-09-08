«Локомотив» победил СКА в матче КХЛ
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Максим Шалунов, Андрей Сергеев и Денис Алексеев.
У СКА шайбы забросили Михаил Воробьёв и Александр Никишин.
«Локомотив» набрал четыре очка и занимает восьмое место в Западной конференции. У СКА четыре очка и шестая позиция.
В другом матче «Трактор» обыграл «Витязь» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что КХЛ оштрафовала СКА за критику судейства со стороны Ротенберга в матче с «Торпедо».