«Локомотив» победил СКА в матче КХЛ

«Локомотив» победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Максим Шалунов, Андрей Сергеев и Денис Алексеев.

У СКА шайбы забросили Михаил Воробьёв и Александр Никишин.

«Локомотив» набрал четыре очка и занимает восьмое место в Западной конференции. У СКА четыре очка и шестая позиция.

В другом матче «Трактор» обыграл «Витязь» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что КХЛ оштрафовала СКА за критику судейства со стороны Ротенберга в матче с «Торпедо».