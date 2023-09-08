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«Локомотив» победил СКА в матче КХЛ

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«Локомотив» победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Локомотив» победил СКА в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Максим Шалунов, Андрей Сергеев и Денис Алексеев.

У СКА шайбы забросили Михаил Воробьёв и Александр Никишин.

«Локомотив» набрал четыре очка и занимает восьмое место в Западной конференции. У СКА четыре очка и шестая позиция.

В другом матче «Трактор» обыграл «Витязь» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что КХЛ оштрафовала СКА за критику судейства со стороны Ротенберга в матче с «Торпедо».

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