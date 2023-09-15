Тарасова назвала недальновидным решение лишить Дробязко гражданства Литвы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала лишение гражданства Маргариты Дробязко указом президента Литвы.

«Весьма недальновидное решение с литовской стороны, но тем же лучше для самой Маргариты. Её знает и любит весь мир, многие желающие захотят пригласить её сейчас на работу», — заявила Тарасова RT.

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

Ранее Тарасова назвала правильными требования Валиевой вернуть золото чемпионата России.