Узнать больше

Тарасова назвала правильными требования Валиевой вернуть золото чемпионата России

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о требовании Камилы Валиевой восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты из-за нарушения антидопинговых правил.
Тарасова назвала правильными требования Валиевой вернуть золото чемпионата России
  • РИА Новости

«Озвучивая свои требования, Камила Валиева поступает абсолютно правильно. Её казнят ни за что. Не знаю, что теперь будет делать CAS», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Напомним, что по итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года в день произвольной программы чемпионата России.

Слушания по делу фигуристки пройдут 26—28 сентября в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Валиева будет участвовать в заседании CAS по видеосвязи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить