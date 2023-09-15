Тарасова назвала правильными требования Валиевой вернуть золото чемпионата России
- РИА Новости
«Озвучивая свои требования, Камила Валиева поступает абсолютно правильно. Её казнят ни за что. Не знаю, что теперь будет делать CAS», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Напомним, что по итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.
Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года в день произвольной программы чемпионата России.
Слушания по делу фигуристки пройдут 26—28 сентября в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что Валиева будет участвовать в заседании CAS по видеосвязи.