Тарасова назвала правильными требования Валиевой вернуть золото чемпионата России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о требовании Камилы Валиевой восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты из-за нарушения антидопинговых правил.

«Озвучивая свои требования, Камила Валиева поступает абсолютно правильно. Её казнят ни за что. Не знаю, что теперь будет делать CAS», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Напомним, что по итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года в день произвольной программы чемпионата России.

Слушания по делу фигуристки пройдут 26—28 сентября в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Валиева будет участвовать в заседании CAS по видеосвязи.