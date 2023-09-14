Сергачёв — об ЛГБТ-акциях в НХЛ: если не надел майку, это не значит, что я против всех
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«Я пришёл, чтобы поиграть. Я не активист. То есть если не надел майку, это не значит, что я против и ненавижу всех. Вы со мной поговорите и поймёте, какой я человек. Но в США культура отмены, она повыше, чем в России», — приводит слова Сергачёва Forbes.
В прошедшем сезоне первым, кто отказался поддерживать акцию солидарности с ЛГБТ, был российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. После этого ряд клубов НХЛ, в которых есть российские хоккеисты, также отказались от проведения подобной акции.
Ранее Александр Овечкин высказался об отношении НХЛ к отказу российских игроков надевать свитера с радужной символикой.