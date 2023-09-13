Салихова — о совете Карпина российским игрокам: респект за откровенность

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин дал трезвую оценку ситуации в российском футболе.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», — цитирует Салихову РИА Новости.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что не считает верным высказывание Карпина по игрокам.