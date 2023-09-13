Салихова — о совете Карпина российским игрокам: респект за откровенность
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«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», — цитирует Салихову РИА Новости.
12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.
Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что не считает верным высказывание Карпина по игрокам.