Медведев не согласился с высказываниями Карпина об отъезде футболистов в Европу
- РИА Новости
«Конечно, следил за матчами сборной России, по качеству игры и результатам, по-моему, нечего добавить к словам главного тренера. Ко всем, кроме того, что надо разъезжаться. С этим не могу согласиться», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.
Ранее Александр Мостовой прокомментировал выступление сборной России в товарищеском матче с командой Катара.