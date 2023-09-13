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Медведев не согласился с высказываниями Карпина об отъезде футболистов в Европу

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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев не считает верным высказывание главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который заявил, что игрокам стоит принимать предложения от иностранных команд.
Медведев не согласился с высказываниями Карпина об отъезде футболистов в Европу
  • РИА Новости

«Конечно, следил за матчами сборной России, по качеству игры и результатам, по-моему, нечего добавить к словам главного тренера. Ко всем, кроме того, что надо разъезжаться. С этим не могу согласиться», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал выступление сборной России в товарищеском матче с командой Катара.

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