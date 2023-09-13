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Мостовой: попадание в сборную России по футболу обесценивается

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление сборной России в товарищеском матче с командой Катара.
Мостовой: попадание в сборную России по футболу обесценивается
  • РИА Новости

«Игра оставила больше вопросов, чем ответов. В эти непростые времена я другого и не ожидал. Жаль, что у нашей команды сейчас отрицательная статистика. Мы не можем обыграть ни Катар, ни Узбекистан, ни Казахстан… Запутали сами себя с расширенными списками кандидатов в сборную. Многие ребята даже друг друга не знают. Эта нервотрёпка с составами не приводит ни к чему хорошему. Попадание в сборную обесценивается. Чтобы сделать это раньше, надо было быть лучшим: забивать, играть, отдавать, выручать. А сейчас майку сборной надевают люди, которые сидят на замене в РПЛ или вовсе не играют», — заявил RT Мостовой.

Ранее бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что разговоры об отъезде российских футболистов в зарубежные чемпионаты ничем не подкреплены.

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