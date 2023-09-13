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Бородюк: очереди за российскими футболистами за рубежом нет

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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что разговоры об отъезде российских футболистов в зарубежные чемпионаты ничем не подкреплены.
Бородюк: очереди за российскими футболистами за рубежом нет
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«Не буду комментировать высказывание Валерия Карпина, а скажу своё мнение по данному вопросу. Мы говорим об отъезде наших игроков, но за ними — что, очередь выстроилась? Нужен предметный интерес со стороны определённого клуба. Должен присутствовать конструктив в переговорах, договорённости сторон, а иначе игрок приехал на вокзал и стоит: «Я футболист, возьмите меня». Так, что ли? Интерес в каждой отдельной ситуации подкрепляется мастерством конкретного игрока. Какой сейчас может быть повышенный спрос? Наши команды сейчас не участвуют в Лиге чемпионов, первенство страны нигде не показывают», — заявил Бородюк RT.

Он также отметил, что для повышения качества российского чемпионата требуются кадровые изменения.

«Чтобы наш чемпионат был сильным, требуется конкуренция — чтобы в футбол пришли спортивные люди. Я говорю про менеджеров, функционеров. Акцентировать внимание на детско-юношеском футболе. Готовить игроков необходимо с раннего детства, а не брать на это место посредственного легионера, который, возможно, абсолютно не нужен. Если покупать иностранцев, то уровня национальной сборной», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

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