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Тарасова: Милохин поступил с Медведевой ужасно, как не поступают настоящие мужчины

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала вылет блогера Дани Милохина в Дубай.
Тарасова: Милохин поступил с Медведевой ужасно, как не поступают настоящие мужчины
  • РИА Новости

«Да кто его выгонял? Кому он нужен? Кто этот человек для России, чтобы обсуждать его отъезд? Он раздолбай невоспитанный! Я его знаю только по совместным прокатам с Медведевой. Милохин поступил с ней ужасно, как не поступают настоящие мужчины», — цитирует Тарасову Sport24.

На прошлой неделе блогер вернулся в Россию. Он покинул страну в прошлом году, отказавшись от участия в телепроекте «Ледниковый период», где выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. 12 сентября стало известно, что Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.

Ранее Тарасова согласилась с позицией президента РФ Владимира Путина в вопросе участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

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