Пономарёв назвал Карпина предателем за совет россиянам уезжать в Европу

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв заявил, что главный тренер сборной России, посоветовавший молодым игрокам уезжать из Российской премьер-лиши (РПЛ) в Европу, является предателем Родины.

«Карпин — предатель Родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев не согласился с высказыванием Карпина, который заявил, что игрокам стоит принимать предложения от иностранных команд.