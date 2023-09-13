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Пономарёв назвал Карпина предателем за совет россиянам уезжать в Европу

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Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв заявил, что главный тренер сборной России, посоветовавший молодым игрокам уезжать из Российской премьер-лиши (РПЛ) в Европу, является предателем Родины.
Пономарёв назвал Карпина предателем за совет россиянам уезжать в Европу
  • РИА Новости

«Карпин — предатель Родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев не согласился с высказыванием  Карпина, который заявил, что игрокам стоит принимать предложения от иностранных команд.

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