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Голоцуцков: отказ Эстонии и Финляндии от участия в ЧМ по гимнастике — удел слабых

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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков прокомментировал решение сборных Финляндии и Эстонии бойкотировать чемпионат мира по командной гимнастике из-за допуска российских и белорусских спортсменов.
Голоцуцков: отказ Эстонии и Финляндии от участия в ЧМ по гимнастике — удел слабых
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«Напомню ситуацию, когда из-за извержения вулкана мужская сборная не выступила на чемпионате Европы — 2010. Тогда парень [Томи Тууха] как раз из Финляндии занял первое место. Это произошло по одной простой причине: не приехали сильнейшие. Сейчас Финляндия и Эстония говорят, что будут бойкотировать соревнования из-за присутствия российских спортсменов. Это позиция слабых! Никогда сильный человек или организация не позволит себе таких высказываний», — заявил Голоцуцков RT.

Он также отметил, что такое решение не способствует здоровой конкуренции.

«Настоящий конкурент не будет бойкотировать соревнования или, наоборот, способствовать неучастию других гимнастов в них. Спорт — это честная и чистая борьба. Правда всегда была, есть и будет торжествовать — это вопрос времени. А высказываться эти слабаки могут сколько угодно, вряд ли их кто-то слушает», — добавил Голоцуцков.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на отказ Финляндии и Эстонии от участия в ЧМ по командной гимнастике из-за присутствия спортсменов из России и Белоруссии.

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