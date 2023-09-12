Винер поддержала Путина в вопросе об участии россиян в Олимпиаде в Париже
- РИА Новости
«Я полностью согласна с мнением нашего президента, которое он озвучил на Восточном экономическом форуме», — приводит слова Винер РИА Новости.
12 сентября Путин заявил, что россияне должны сами принять решение об участии в Олимпиаде.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную-военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин допустил участие россиян в Олимпиаде 2024 года без подписания деклараций.