Менеджер Волкова сообщил, что следующий бой россиянина в UFC станет реваншем

Иван Банников, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова, высказался о планах своего клиента.

«Сейчас выше Саши три человека, с которыми были бы актуальны реванши Сирил Ган, Том Аспинэлл и Кёртис Блейдс, и один — ниже Деррик Льюис. Но мы должны вместе с UFC подобрать бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству», — цитирует Банникова ТАСС.

Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC 293. Бой завершился сабмишном во втором раунде. На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.

Россиянин поднялся с седьмой строчки на шестую, в то время как австралиец опустился на восьмое место.

Ранее Волков заявил, что способен в будущем побороться за титул UFC.