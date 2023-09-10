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Волков: у меня есть всё, чтобы стать чемпионом UFC

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Российский боец тяжёлого веса UFC Александр Волков считает, что способен в будущем побороться за титул организации.
Волков: у меня есть всё, чтобы стать чемпионом UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Evans

«Хочется выступать как можно чаще, чтобы вернуться в титульную гонку. Я продолжаю учиться, становлюсь лучше, я мотивирован и чувствую, что у меня есть всё, чтобы стать чемпионом в будущем», — заявил боец на пресс-конференции.

Волков победил австралийца Тая Туивасу на турнире UFC 293. Бой завершился сабмишном во втором раунде. На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.

Ранее российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов оценил шансы Волкова провести поединок за титул.

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