Фахретдинов оценил шансы Волкова получить титульный бой

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов оценил шансы соотечественника Александра Волкова провести поединок за титул.

«Думаю, не в этом году точно. И не в 2024-м. Там ещё есть Аспинэлл с Павловичем. Они основными претендентами будут, мне так кажется. В целом боссы UFC могут свести Волкова с Павловичем», — цитирует Фахретдинова «Чемпионат».

Волков победил австралийца Тая Туивасу на турнире UFC 293.

Бой завершился сабмишном во втором раунде.

На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.

Ранее Волков заявил, что готов к реваншу с Аспинэллом.