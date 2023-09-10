Фахретдинов оценил шансы Волкова получить титульный бой
«Думаю, не в этом году точно. И не в 2024-м. Там ещё есть Аспинэлл с Павловичем. Они основными претендентами будут, мне так кажется. В целом боссы UFC могут свести Волкова с Павловичем», — цитирует Фахретдинова «Чемпионат».
Волков победил австралийца Тая Туивасу на турнире UFC 293.
Бой завершился сабмишном во втором раунде.
На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.
Ранее Волков заявил, что готов к реваншу с Аспинэллом.