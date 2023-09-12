«Кубань» объявила о назначении Евсеева главным тренером
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Как сообщается на сайте «Кубани», контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.
В штаб Евсеева войдут тренеры Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.
Краснодарский клуб после девяти туров Первой Лиги занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев возглавил «Факел».