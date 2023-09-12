«Кубань» объявила о назначении Евсеева главным тренером

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев возглавил краснодарскую «Кубань».

Как сообщается на сайте «Кубани», контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

В штаб Евсеева войдут тренеры Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.

Краснодарский клуб после девяти туров Первой Лиги занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев возглавил «Факел».