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«Кубань» объявила о назначении Евсеева главным тренером

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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев возглавил краснодарскую «Кубань».
«Кубань» объявила о назначении Евсеева главным тренером
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Как сообщается на сайте «Кубани», контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

В штаб Евсеева войдут тренеры Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков.

Краснодарский клуб после девяти туров Первой Лиги занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев возглавил «Факел».

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