«Факел» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера
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Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.
Ташуев покинул «Ахмат» 15 августа, расторгнув контракт по соглашению сторон.
5 сентября «Факел» объявил об отставке главного тренера Вадима Евсеева.
Воронежский клуб после семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал четыре очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Грозненцы с 10 баллами располагаются на 10-й строчке.
Ранее сообщалось, что Евсеев не ожидал отставки из «Факела».