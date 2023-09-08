«Факел» объявил о назначении Ташуева на пост главного тренера

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев возглавил воронежский «Факел».

Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Ташуев покинул «Ахмат» 15 августа, расторгнув контракт по соглашению сторон.

5 сентября «Факел» объявил об отставке главного тренера Вадима Евсеева.

Воронежский клуб после семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал четыре очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Грозненцы с 10 баллами располагаются на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что Евсеев не ожидал отставки из «Факела».