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«Чемпионат»: Евсеев не ожидал отставки из «Факела»

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Стало известно, как уволили главного тренера «Факела» Вадима Евсеева.

Как сообщает источник «Чемпионата», для российского специалиста новость об отставке явилась полной неожиданностью. Евсеев рассчитывал продолжать работу с «Факелом». Об увольнении тренеру сообщили по телефону.

5 сентября стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».

«Факел» под руководством Евсеева одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

Клуб из Воронежа с четырьмя очками находится на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Черевченко и Гаранин — кандидаты на пост главного тренера «Факела».

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