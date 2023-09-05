«Чемпионат»: Евсеев не ожидал отставки из «Факела»

Стало известно, как уволили главного тренера «Факела» Вадима Евсеева.

Как сообщает источник «Чемпионата», для российского специалиста новость об отставке явилась полной неожиданностью. Евсеев рассчитывал продолжать работу с «Факелом». Об увольнении тренеру сообщили по телефону.

5 сентября стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».

«Факел» под руководством Евсеева одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

Клуб из Воронежа с четырьмя очками находится на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Черевченко и Гаранин — кандидаты на пост главного тренера «Факела».