«Чемпионат»: Евсеев не ожидал отставки из «Факела»
Как сообщает источник «Чемпионата», для российского специалиста новость об отставке явилась полной неожиданностью. Евсеев рассчитывал продолжать работу с «Факелом». Об увольнении тренеру сообщили по телефону.
5 сентября стало известно, что Евсеев покинул пост главного тренера «Факела».
«Факел» под руководством Евсеева одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.
Клуб из Воронежа с четырьмя очками находится на 15-й позиции в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что Черевченко и Гаранин — кандидаты на пост главного тренера «Факела».