Юрист Черчесова: все желают, чтобы Станислав Саламович возглавил «Спартак»

Алан Агузаров, юрист российского тренера Станислава Черчесова, ответил на вопрос, станет ли его клиент наставником «Спартака».

«Когда Черчесов возглавит «Спартак»? Все, наверное, этого желают. Мы с Саламычем это не обсуждали. Но все знают его отношение к клубу. Скорее всего, он мечтает взять ЛЧ со «Спартаком», — сказал Агузаров на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. На чемпионате мира — 2018 тренер со сборной России дошёл до 1/4 финала. Последним российским клубом, в котором тренировал специалист, было столичное «Динамо». С бело-голубыми он дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, при этом на групповом этапе было одержано шесть побед из шести.

Ранее Черчесов сообщил, что ждёт предложений по работе.