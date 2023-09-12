Жирков признался, что ему было трудно учиться на тренера
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Тяжело. В первые дни нас нагрузили информацией — надо делать домашнее задание на компьютере. Очень тяжело. Новые программы… Но пока себя не вижу главным тренером», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».
Защитник выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».
Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.
Ранее сообщалось, что Денис Бояринцев верит в успехи Жиркова на тренерской работе.