Бояринцев верит в успехи Жиркова на тренерской работе

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев считает, что Юрий Жирков может добиться успехов в петербургском «Зените» после получения тренерской лицензии.

«У Жиркова как тренера может многое получиться, сомнений в этом нет. Юра был хорошим игроком, у него огромный опыт. На такой платформе, как «Зенит», есть от чего оттолкнуться, а остальное уже будет в его руках», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

По его словам, выводы по работе нужно будет делать, когда Жирков уже начнёт тренировать.

«У всех начинающих тренеров разные истории — кому-то требуется большая дистанция, чтобы проявить себя, а кому-то достаточно и малого количества времени», — добавил Бояринцев.

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб может предложить экс-защитнику Жиркову тренерскую должность.





