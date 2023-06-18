Гендиректор «Зенита»: если Жирков получит лицензию, то у нас всегда найдётся тренерское место для него

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб может предложить экс-защитнику Юрию Жиркову тренерскую должность.

«Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдётся тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее сообщалось, как журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Жирков завершил профессиональную карьеру.