Ромащенко объяснил решение вернуться к самостоятельной работе после 14 лет в роли ассистента Черчесова

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко ответил на вопрос, сложно ли было возвращаться к самостоятельной работе после 14 лет в роли ассистента Станислава Черчесова.

«Моё мнение — любой ассистент всегда держит в уме цель работать самостоятельно. У нас с Черчесовым изначально был разговор, что если будет такой вариант, я тут же сообщу ему об этом, никто ничего за спиной делать не будет», — цитирует тренера «СЭ».

Он добавил, что ему не было сложно принять предложение грозненского клуба, иногда нужно делать такой шаг.

После семи туров РПЛ «Ахмат» с десятью очками расположился на восьмой строчке турнирной таблицы. Клуб 18 августа объявил о назначении Ромащенко на пост главного тренера. Стороны подписали контракт сроком на три года.

Ранее сообщалось, что Ромащенко за годы отсутствия в России смотрел только лучшие моменты матчей РПЛ.