Алдонин: летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной
«Летнюю трансферную кампанию невозможно назвать оптимальной. Но необходимо понимать по результатам и по матчам. Хотя мы и видели всех армейских новичков в деле, но сложить о них какое-то впечатление — задача непростая», — цитирует Алдонина Metaratings.
Он добавил, что нужно посмотреть пять-шесть матчей новичков, чтобы понять их уровень.
После семи туров чемпионата России подопечные Владимира Федотова занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Ранее Евгений Алдонин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Катара.