Алдонин: летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о трансферной кампании московского клуба.

«Летнюю трансферную кампанию невозможно назвать оптимальной. Но необходимо понимать по результатам и по матчам. Хотя мы и видели всех армейских новичков в деле, но сложить о них какое-то впечатление — задача непростая», — цитирует Алдонина Metaratings.

Он добавил, что нужно посмотреть пять-шесть матчей новичков, чтобы понять их уровень.

После семи туров чемпионата России подопечные Владимира Федотова занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Ранее Евгений Алдонин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Катара.