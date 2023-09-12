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Алдонин: летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о трансферной кампании московского клуба.

«Летнюю трансферную кампанию невозможно назвать оптимальной. Но необходимо понимать по результатам и по матчам. Хотя мы и видели всех армейских новичков в деле, но сложить о них какое-то впечатление — задача непростая», — цитирует Алдонина Metaratings.

Он добавил, что нужно посмотреть пять-шесть матчей новичков, чтобы понять их уровень.

После семи туров чемпионата России подопечные Владимира Федотова занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Ранее Евгений Алдонин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Катара.

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