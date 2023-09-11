Алдонин — об экспериментах в сборной России по футболу: сейчас для этого самое время

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Катара.

«Мы все прекрасно понимаем, что играть с топ-командами сейчас возможности нет. На фоне уровня оппозиции, конечно, хотелось бы видеть только победы, но мы понимаем, что эксперименты имеют место. Главный тренер в том числе доверяет молодёжи — когда, если не сейчас, это делать? Не самые яркие результаты сборной связываю с ротацией: постоянно меняются действующие лица. Нет костяка, от которого можно отталкиваться. Сейчас тренеры национальной команды ориентируются на перспективу, смотрят молодёжь, которая будет представлять Россию через три, четыре, а то и пять лет. Если сейчас ставить на поле только опытных ребят, то, может, мы и получим краткосрочный результат, но в разрезе будущего это путь в никуда.

Если у ребят возникает нехватка мотивации, это показатель недостатка профессионализма. Вызов в сборную — априори большое достижение! Пресса много пишет о не самом высоком уровне наших соперников, но даже с такими оппонентами необходимо демонстрировать в первую очередь свой уровень! Выступление за сборную — это престиж, уважение и репутация!» — заявил Алдонин RT.

Также двукратный чемпион России прокомментировал тот факт, что игра пройдёт на построенном к чемпионату мира 2022 года стадионе «Эль-Джануб».

«Это, безусловно, добавит эмоций и поможет создать определённый эмоциональный настрой. Ведь это суперсовременный стадион, игра на котором поможет ребятам немного прикоснуться к прошедшему мундиалю», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Гаджиев уверен, что Чалов и Соболев могут сыграть вместе в матче с Катаром.