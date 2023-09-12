Малафеев: сборной России нужно готовиться к возвращению в мировой футбол

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Большинство из нас живёт с мыслями о том, что рано или поздно наша сборная вернётся в мировой футбол, и к этому моменту мы все должны быть к этому готовы. Одна из главных задач — поддерживать жизнь сборной и готовиться к такому моменту», — цитирует Малафеева «Спорт день за днём».

Сборная России 7 сентября сыграла вничью с Египтом (1:1). Второй матч российская команда проиграла 11 сентября со счётом 1:2 также в Суэце. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее капитан сборной России Кирилл Кравцов извинился за поражение в товарищеском матче с Египтом.