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Капитан сборной России Кравцов: хотел бы извиниться перед болельщиками

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Капитан сборной России Кирилл Кравцов извинился за поражение в товарищеском матче с Египтом.

«Немного волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч, и справился со своими эмоциями. Соперник непростой. Хотел бы извиниться перед болельщиками», — цитирует Кравцова пресс-служба Российского футбольного союза.

Игра завершилась со счётом 1:2. На седьмой минуте счёт открыл Сергей Пиняев, который реализовал пенальти. Египтяне отыгрались во втором тайме. На 68-й минуте забил Ахмед Фавзи. А на 72-й минуте отличился Бадр.

Первый матч завершился вничью (1:1). Игры проходили в городе Суэц.

Ранее тренер сборной России Виктор Онопко сообщил, что полузащитник Сергей Пиняев был заменён в товарищеском матче с Египтом из-за повреждения.

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