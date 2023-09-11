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Онопко сообщил, что Пиняев был заменён из-за повреждения в матче с Египтом

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Тренер сборной России Виктор Онопко сообщил, что полузащитник Сергей Пиняев был заменён в товарищеском матче с Египтом из-за повреждения.
Онопко сообщил, что Пиняев был заменён из-за повреждения в матче с Египтом
  • © Пресс-служба сборной России по футболу

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьёзного не произошло», — приводит слова Онопко пресс-служба РФС.

Во втором товарищеском матче сборная России проиграла Египту со счётом 1:2.

Пиняев забил единственный гол команды, реализовав пенальти. Его заменили после первого тайма.

Ранее Онопко прокомментировал поражение команды от олимпийской сборной Египта.

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