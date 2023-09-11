Онопко — о поражении сборной России: возможно, сегодня от нас отвернулась удача

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал поражение команды от олимпийской сборной Египта в товарищеском матче.

«Эмоции были на протяжении всей игры. Это особенное состояние, когда ты находишься на бровке. Каждую секунду всё меняется, ты реагируешь на все действия, свистки.

Что касается результата, то для нас он сейчас не столь важен. Важно, что мы собрались и провели эти две игры. Ребята получили международный опыт. Возможно, сегодня от нас отвернулась удача — был момент с рикошетом, где-то мы не забили», — приводит слова Онопко пресс-служба РФС.

Во втором товарищеском матче сборная России проиграла Египту со счётом 1:2.Первый матч завершился вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла впервые с 2021 года.