Бальбуэна и Карраскаль не сыграют за «Динамо» в матче с «Пари НН» в РПЛ
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«Бальбуэна и Карраскаль играют в ночь на среду. Потом им предстоит отправиться обратно, а это лететь 24 часа, возможно, больше. Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре», — приводит слова Лички ТАСС.
За семь туров РПЛ «Динамо» набрало 14 очков и находится на четвёртом месте в турнирной таблице.
Матч с «Пари НН» состоится 15 сентября в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение «Бенфике» по аренде Виктора.