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Бальбуэна и Карраскаль не сыграют за «Динамо» в матче с «Пари НН» в РПЛ

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что защитник Фабиан Бальбуэна и полузащитник Хорхе Карраскаль не сыграют за команду в матче восьмого тура РПЛ из-за позднего возвращения с игр национальных сборных.
Бальбуэна и Карраскаль не сыграют за «Динамо» в матче с «Пари НН» в РПЛ
  • © официальный твиттер клуба "Динамо"

«Бальбуэна и Карраскаль играют в ночь на среду. Потом им предстоит отправиться обратно, а это лететь 24 часа, возможно, больше. Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре», — приводит слова Лички ТАСС.

За семь туров РПЛ «Динамо» набрало 14 очков и находится на четвёртом месте в турнирной таблице.

Матч с «Пари НН» состоится 15 сентября в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение «Бенфике» по аренде Виктора.

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