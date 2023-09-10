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СЭ: «Динамо» сделало предложение «Бенфике» по аренде Виктора

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Защитник «Бенфики» Жоао Виктор может продолжить карьеру в «Динамо».
СЭ: «Динамо» сделало предложение «Бенфике» по аренде Виктора
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», столичный клуб обратился к «Бенфике» с предложением об аренде Виктора с правом выкупа.

По информации источника, шансы на переход футболиста невысокие, так как португальский клуб не выражает заинтересованности в сделке.

В сезоне-2022/23 защитник провёл 19 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Его контакт с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €7 млн.

Ранее Марсело Каран, агент полузащитника «Гремио» Бительо, высказался о возможном переходе игрока в «Динамо».

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