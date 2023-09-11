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Нарушивший антидопинговые правила фигурист Грассль снялся со второго турнира

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль, нарушивший антидопинговые правила, снялся со второго предсезонного турнира подряд.
Нарушивший антидопинговые правила фигурист Грассль снялся со второго турнира
  • Gettyimages.ru

Об отказе в участии на соревнованиях сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсмен был заявлен на турниры Lombardia Trophy и Nebelhorn Trophy, однако его имя пропало из стартовых списков. Причины снятия фигуриста не сообщаются.

5 сентября Грассль объявил об уходе от Этери Тутберидзе. 22-летний итальянец тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года. 6 сентября служба коммуникаций Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia) сообщила, что фигурист пропустил три допинг-теста. 

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2018 Александр Энберт прокомментировал прекращение сотрудничества между Грасслем и Тутберидзе.

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