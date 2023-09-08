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Энберт считает, что фигурист Грассль ушёл от Тутберидзе из-за допинга

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Серебряный призёр Олимпиады-2018 Александр Энберт прокомментировал прекращение сотрудничества между итальянским фигуристом Даниэлем Грасслем и тренерским штабом Этери Тутберидзе.
Энберт считает, что фигурист Грассль ушёл от Тутберидзе из-за допинга
  • РИА Новости

«Я читал, что у него три «флажка» из-за допинг-тестирования. Ему светит дисквалификация от года до двух, и находиться в Москве, будучи дисквалифицированным, нецелесообразно», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе. 22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.

Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее Грассль заявил, что не нарушал антидопинговые правила.

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