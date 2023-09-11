Мойзес: рад, что моё нынешнее состояние позволяет регулярно помогать ЦСКА
«Очень рад, что моё нынешнее состояние позволяет регулярно помогать команде. Как известно, всю летнюю подготовку я пропустил из-за травмы. К счастью, проблемы остались в прошлом. После каждого занятия тренер по физподготовке даёт дополнительную работу, чтобы я смог ещё улучшить кондиции», — цитирует Мойзеса Bobsoccer.
17 июня стало известно, что ЦСКА подписал контракт с Мойзесом до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.
В текущем сезоне 28-летний бразилец провёл за армейский клуб десять матчей и забил один мяч.
Ранее Мойзес высказался о переходе футболиста Келлвена в стан армейского клуба.