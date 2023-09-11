Узнать больше

Мойзес: рад, что моё нынешнее состояние позволяет регулярно помогать ЦСКА

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Мойзес высказался о своём физическом состоянии в текущем сезоне.

«Очень рад, что моё нынешнее состояние позволяет регулярно помогать команде. Как известно, всю летнюю подготовку я пропустил из-за травмы. К счастью, проблемы остались в прошлом. После каждого занятия тренер по физподготовке даёт дополнительную работу, чтобы я смог ещё улучшить кондиции», — цитирует Мойзеса Bobsoccer.

17 июня стало известно, что ЦСКА подписал контракт с Мойзесом до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

В текущем сезоне 28-летний бразилец провёл за армейский клуб десять матчей и забил один мяч. 

Ранее Мойзес высказался о переходе футболиста Келлвена в стан армейского клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить