Мойзес: рад, что моё нынешнее состояние позволяет регулярно помогать ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о своём физическом состоянии в текущем сезоне.

«Очень рад, что моё нынешнее состояние позволяет регулярно помогать команде. Как известно, всю летнюю подготовку я пропустил из-за травмы. К счастью, проблемы остались в прошлом. После каждого занятия тренер по физподготовке даёт дополнительную работу, чтобы я смог ещё улучшить кондиции», — цитирует Мойзеса Bobsoccer.

17 июня стало известно, что ЦСКА подписал контракт с Мойзесом до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

В текущем сезоне 28-летний бразилец провёл за армейский клуб десять матчей и забил один мяч.

Ранее Мойзес высказался о переходе футболиста Келлвена в стан армейского клуба.