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Мойзес — о переходе Келлвена в ЦСКА: мы получили качественного футболиста

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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о переходе футболиста Келлвена в стан армейского клуба.
Мойзес — о переходе Келлвена в ЦСКА: мы получили качественного футболиста
  • globallookpress.com

«Я играл против Келлвена в Бразилии, он всегда держал высокий уровень. Нет сомнений, что ЦСКА получил качественного футболиста, который очень поможет команде. Мы с Виллианом Рошей помогаем ему адаптироваться, хотя есть ощущение, что в этом нет никакой надобности — Келлвен уже стал своим в коллективе», — цитирует Мойзеса Bobsoccer.ru.

Он также признался, что следил за тем, как продвигаются переговоры по трансферу защитника.

1 сентября ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Келлвена.

Футболист в нынешнем сезоне забил два мяча и отдал семь результативных передач в 41 матче за «Паранаэнсе» во всех турнирах.

Ранее Келлвен рассказал об адаптации в армейском клубе.

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