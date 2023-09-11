Мойзес — о переходе Келлвена в ЦСКА: мы получили качественного футболиста
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«Я играл против Келлвена в Бразилии, он всегда держал высокий уровень. Нет сомнений, что ЦСКА получил качественного футболиста, который очень поможет команде. Мы с Виллианом Рошей помогаем ему адаптироваться, хотя есть ощущение, что в этом нет никакой надобности — Келлвен уже стал своим в коллективе», — цитирует Мойзеса Bobsoccer.ru.
Он также признался, что следил за тем, как продвигаются переговоры по трансферу защитника.
1 сентября ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Келлвена.
Футболист в нынешнем сезоне забил два мяча и отдал семь результативных передач в 41 матче за «Паранаэнсе» во всех турнирах.
Ранее Келлвен рассказал об адаптации в армейском клубе.