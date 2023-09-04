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Келлвен: в ЦСКА я оказался в совершенно комфортных условиях

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Защитник ЦСКА Келлвен рассказал об адаптации в армейском клубе.
Келлвен: в ЦСКА я оказался в совершенно комфортных условиях
  • © CSKA TV / youtube.com

«В команде все хорошо меня приняли и помогают адаптироваться. Здесь я оказался в совершенно комфортных условиях и чувствую себя свободно. Теперь надо работать, чтобы побеждать и решать поставленные перед командой задачи», — приводит слова Келлвена пресс-служба ЦСКА.

1 сентября ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Келлвена.

Футболист в нынешнем сезоне забил два мяча и отдал семь результативных передач в 41 матче за «Паранаэнсе» во всех турнирах.

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что в армейский клуб придут ещё новые футболисты в летнее трансферное окно.

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