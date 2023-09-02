Брейдо: в ЦСКА продолжают работу по поиску футболистов для усиления
- РИА Новости
«Необходимость укрепления позиции левого латераля всем известна, но это не единственная позиция, по которой ведётся предметная работа», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».
Летнее трансферное окно закроется 14 сентября. ЦСКА уже приобрёл защитника Келвена, полузащитников Виктора Давилу, Аббосбека Файзуллаева.
Ранее ЦСКА принял решение убрать портрет защитника Марио Фернандеса из подтрибунного помещения на домашнем стадионе.