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Медведев считает переломным моментом финала US Open c Джоковичем второй сет

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Россиянин Даниил Медведев заявил, что победа во второй партии могла бы перевернуть ход финального матча Открытого чемпионата США по теннису 2023 года с Новаком Джоковичем.

«Во втором сете я должен был побеждать. К сожалению, мне этого не удалось сделать. Если бы я выиграл, то матч мог бы пойти по другому сценарию», — заявил Медведев на пресс-конференции.

По словам российского теннисиста, по ходу второй партии он принял ряд неправильных решений.

«Я ошибся. Но второй сет, по моему мнению, все же был лучшим в моем исполнении. Уверен, что в следующем матче с Джоковичем все будет по-другому», — добавил Медведев.

27-летнний теннисист из России в финале US Open уступил Джоковичу в трех сетах со счетом 3:6, 6:7, 3:6. 

Ранее Медведев заявил, что планирует одержать как можно больше побед в Открытом чемпионате США в карьере.

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