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Советник президента «Барселоны»: если бы Месси хотел вернуться, он бы приложил усилия для этого

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Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Возможно ли было возвращение Месси? Я думаю, что да. В тех условиях, о которых говорили, да. Если бы ему хотелось вернуться, он бы приложил усилия для этого. В конце концов, каждый решает пойти туда, где у него есть свои мечты и свой проект. Он уехал в США», — цитирует Масипа Sport.es.

Напомним, что игрок выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Летом 36-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси рассказал о выступлении за ПСЖ.

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