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Месси — о карьере в ПСЖ: мы с семьёй провели два сложных года

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о выступлении за ПСЖ.
Месси — о карьере в ПСЖ: мы с семьёй провели два сложных года
  • Gettyimages.ru

«Это было семейное решение — попытаться принести пользу семье. Мы провели два сложных года, у нас не всё было хорошо, это многого стоило нам. Я хотел немного вернуться к тому, кем мы были, когда были в Барселоне, наслаждаться повседневной жизнью. Сегодня, спустя некоторое время, могу сказать, что мы не ошиблись», — цитирует Месси TyC Sport.

36-летний игрок присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом MLS до конца сезона 2025 года.

За карьеру Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, по три раза клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Дважды он становился чемпионом Франции и один раз завоёвывал Кубок страны.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодёжный чемпионат мира и Финалиссиму.

Ранее Месси заявил, что пока не думает о завершении карьеры.

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