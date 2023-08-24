Месси заявил, что пока не думает о завершении карьеры

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что на данный момент не думает о завершении спортивной карьеры.

«Я до сих пор не думаю о завершении карьеры, честно говоря. Не знаю, сколько ещё я буду играть, но постараюсь делать это как можно дольше. Для меня на сегодня самое главное — наслаждаться дальнейшей карьерой», — цитирует Месси TyC Sports.

36-летний игрок присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

За карьеру Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Дважды он становился чемпионом Франции и один раз завоёвывал Кубок страны.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодёжный чемпионат мира и Финалиссиму.

Ранее «Интер Майами» с Месси обыграл «Цинциннати» и вышел в финал Кубка США.