Бивол предложил Бетербиеву провести бой зимой

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол предложил Артуру Бетербиеву провести объединительный бой зимой.

«Наша цель — это бой с Артуром Бетербиевым, этот бой приоритетен для Дмитрия лично. Я предложил всем участникам рассмотреть вариант боя Бивол — Бетербиев на декабрь или январь», — приводит ТАСС слова менеджера Бивола Вадима Корнилова.

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.

Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее Бивол сообщил, что готов сменить весовую категорию ради боя с Чарло.