Глава НОК Белоруссии: мы ждём приглашения на Олимпийские игры — 2024
- РИА Новости
«Что касается участия нашей команды, то приглашения до сих пор нет. Около месяца назад они должны были разослать их, но МОК и федерации до сих пор не приняли решения. Мы будем ждать», — цитирует Лукашенко БелТА.
В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее МОК предложил включить обязательства по правам человека в Олимпийскую хартию.