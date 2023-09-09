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Глава НОК Белоруссии: мы ждём приглашения на Олимпийские игры — 2024

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Президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко высказался о выступлении страны на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
Глава НОК Белоруссии: мы ждём приглашения на Олимпийские игры — 2024
  • РИА Новости

«Что касается участия нашей команды, то приглашения до сих пор нет. Около месяца назад они должны были разослать их, но МОК и федерации до сих пор не приняли решения. Мы будем ждать», — цитирует Лукашенко БелТА.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее МОК предложил включить обязательства по правам человека в Олимпийскую хартию.

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