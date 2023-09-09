Худобин о натурализации в КХЛ: это делает игроков только сильнее

Голкипер ХК «Сокол» Антон Худобин рассказал, что не против выдачи паспортов РФ игрокам из Северной Америки.

«Я смотрю, что иностранцы нынче хотят получать российские паспорта. Нормально к этому отношусь, идёт живая конкуренция, это делает игроков только сильнее, есть профессиональный рост. Если он хочет, то почему кто-то должен препятствовать?» — цитирует Худобина «Чемпионат».

Этим летом паспорт России получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. Также в процессе получения российского гражданства находится канадский нападающий санкт-петербургского СКА Брендэн Лайпсик.

37-летний Худобин подписал контракт с красноярским «Соколом» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Он сыграет за клуб из России впервые после локаута-2012/13 в НХЛ.

Ранее Худобин рассказал, почему не может жить в Соединённых Штатах на постоянной основе.