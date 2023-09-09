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Худобин о натурализации в КХЛ: это делает игроков только сильнее

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Голкипер ХК «Сокол» Антон Худобин рассказал, что не против выдачи паспортов РФ игрокам из Северной Америки.
Худобин о натурализации в КХЛ: это делает игроков только сильнее
  • Gettyimages.ru

«Я смотрю, что иностранцы нынче хотят получать российские паспорта. Нормально к этому отношусь, идёт живая конкуренция, это делает игроков только сильнее, есть профессиональный рост. Если он хочет, то почему кто-то должен препятствовать?» — цитирует Худобина «Чемпионат». 

Этим летом паспорт России получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. Также в процессе получения российского гражданства находится канадский нападающий санкт-петербургского СКА Брендэн Лайпсик.

37-летний Худобин подписал контракт с красноярским «Соколом» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Он сыграет за клуб из России впервые после локаута-2012/13 в НХЛ.

Ранее Худобин рассказал, почему не может жить в Соединённых Штатах на постоянной основе.

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