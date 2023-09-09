Худобин — о США: не могу себя там видеть на постоянной основе

Голкипер «Сокола» Антон Худобин рассказал, почему не может жить в Соединённых Штатах на постоянной основе.

«Каждый год приезжал сюда, поэтому всё нормально. Всё понимал и хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь моя родная земля», — цитирует Худобина «Чемпионат».

35-летний Худобин выступал за «Даллас» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2018 года. В этом сезоне он провёл девять матчей, одержал три победы, в среднем пропуская 3,64 шайбы за игру. 37-летний голкипер подписал контракт с красноярским «Соколом» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Он сыграет за клуб из России впервые после локаута-2012/13 в НХЛ.

Ранее Худобин рассказал, как клуб выставил его на драфт отказов Национальной хоккейной лиги.