Худобин рассказал, как воспринял решение «Далласа» выставить его на драфт отказов

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Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как клуб выставил его на драфт отказов Национальной хоккейной лиги.
Худобин рассказал, как воспринял решение «Далласа» выставить его на драфт отказов
  • © AP Photo/Jim Mone

«После тренировки ко мне подошёл генеральный менеджер, сказал о решении выставить меня на драфт отказов: «Если тебя кто-то заберёт, то желаем удачи, если нет — то поедешь в АХЛ. Потренируешься, сыграешь там. Не думаем, что это будет надолго». В принципе, так и оказалось, всего две недели там был. Воспринял с достоинством», — цитирует Худобина «Чемпионат».

По его словам, в тот момент он особо ни о чём не думал, собрал сразу на всякий случай вещи и просто ожидал дальнейших событий.

«Странно, что спустя такое время произошла такая ситуация. В прошлом сезоне было всего 56 игр. Не считаю, что это был полный сезон. Поэтому это странновато», — добавил Худобин.

35-летний Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. В этом сезоне он провёл девять матчей, одержал три победы, в среднем пропуская 3,64 шайбы за игру.

Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» разгромить «Сиэтл Кракен».

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