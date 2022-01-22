Худобин рассказал, как воспринял решение «Далласа» выставить его на драфт отказов

Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как клуб выставил его на драфт отказов Национальной хоккейной лиги.

«После тренировки ко мне подошёл генеральный менеджер, сказал о решении выставить меня на драфт отказов: «Если тебя кто-то заберёт, то желаем удачи, если нет — то поедешь в АХЛ. Потренируешься, сыграешь там. Не думаем, что это будет надолго». В принципе, так и оказалось, всего две недели там был. Воспринял с достоинством», — цитирует Худобина «Чемпионат».

По его словам, в тот момент он особо ни о чём не думал, собрал сразу на всякий случай вещи и просто ожидал дальнейших событий.

«Странно, что спустя такое время произошла такая ситуация. В прошлом сезоне было всего 56 игр. Не считаю, что это был полный сезон. Поэтому это странновато», — добавил Худобин.

35-летний Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. В этом сезоне он провёл девять матчей, одержал три победы, в среднем пропуская 3,64 шайбы за игру.

Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» разгромить «Сиэтл Кракен».