Худобин рассказал, как воспринял решение «Далласа» выставить его на драфт отказов
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«После тренировки ко мне подошёл генеральный менеджер, сказал о решении выставить меня на драфт отказов: «Если тебя кто-то заберёт, то желаем удачи, если нет — то поедешь в АХЛ. Потренируешься, сыграешь там. Не думаем, что это будет надолго». В принципе, так и оказалось, всего две недели там был. Воспринял с достоинством», — цитирует Худобина «Чемпионат».
По его словам, в тот момент он особо ни о чём не думал, собрал сразу на всякий случай вещи и просто ожидал дальнейших событий.
«Странно, что спустя такое время произошла такая ситуация. В прошлом сезоне было всего 56 игр. Не считаю, что это был полный сезон. Поэтому это странновато», — добавил Худобин.
35-летний Худобин выступает за «Даллас» с 2018 года. В этом сезоне он провёл девять матчей, одержал три победы, в среднем пропуская 3,64 шайбы за игру.
Ранее сообщалось, что шайба Павла Бучневича и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луис Блюз» разгромить «Сиэтл Кракен».