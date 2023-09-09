Смородская опровергла слова Н’Дойе о том, что не отпустила игрока в «Лестер»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего нападающего железнодорожников Даме Н’Дойе, что переход в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) не состоялся из-за неё.

«Такого я не помню. Я всегда рада, когда мои футболисты уходят в английскую лигу. В частности, Ньясс ушёл в «Эвертон» за £18 млн. Почему Н’Дойе так говорит? Не знаю. Может, он что-то путает. Если бы были предложения, я бы его отпустила», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

9 сентября спортсмен заявил, что для перехода оставалась подпись президента клуба о трансфере, но Смородская выключила телефон и не выходила на связь.

Форвард выступал за железнодорожников с 2012 по 2015 год. В 68 матчах за столичную команду сенегалец забил 27 мячей и отдал три результативные передачи. Игрок в конце сезона-2019/20 принял решение сделать паузу в карьере. Последним клубом, за который играл футболист, был «Копенгаген».

Ранее нападающий «Зенита» Иван Сергеев дал понять, что будет рад видеть форварда «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургской команде.