Сергеев готов к возможной конкуренции с Изидором в «Зените»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев дал понять, что будет рад видеть форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургской команде.

«Первый раз слышу информацию про Вильсона Изидора. Не слежу за новостями, но конкуренция — это здорово. Если он перейдёт, буду бороться», — цитирует Сергеева РИА Новости.

По информации СМИ, Изидор перейдёт в «Зенит» на правах аренды за €1,35 млн до конца сезона.

3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом».