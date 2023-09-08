Сергеев готов к возможной конкуренции с Изидором в «Зените»
«Первый раз слышу информацию про Вильсона Изидора. Не слежу за новостями, но конкуренция — это здорово. Если он перейдёт, буду бороться», — цитирует Сергеева РИА Новости.
По информации СМИ, Изидор перейдёт в «Зенит» на правах аренды за €1,35 млн до конца сезона.
3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.
В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
Ранее агент Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом».